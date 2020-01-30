شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس مديرا فنيا لـ أبوقير للأسمدة بعد رحيل علاء نوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة أبو قير للأسمدة مع أحمد الكاس المدير الفنى السابق للأولمبى لقيادة الفريق فنياً خلفاً لعلاء نوح، الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله نظرا لسوء الحظ الذى يلازم الفريق منذ انطلاق المسابقة وهو ما أبعده عن المنافسة على الصعود للأضواء مثل المواسم السابقة .

ويحتل أبو قير للأسمدة المركز العاشر بالمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى برصيد 14 نقطة، بعد تحقيق نقطة وحيدة بعد أول مباراتين فى الدور الثانى للمسابقة، حيث خسر لقاء الجولة الثانية عشرة أمام الرجاء المطروحى، ثم تعادل على ملعبه أمام المنصورة سلبيا وهو ما دفع علاء نوح للاعتذار .

وفى تصريح مقتضب أكد علاء نوح أنه فضل الاعتذار عقب لقاء المنصورة مباشرة لرفع الحرج عن مجلس الإدارة، خاصة أنه فعل كل شىء خلال فترة تواجده مع الفريق، وأن جميع المباريات التى خاضها كانت بنفس مستوى لقاء الإنتاج الحربى بدور الـ32 لكأس مصر والتى حقق فيها فريقه المفاجأة وفاز بركلات الترجيح وتأهل لدور الـ16 للبطولة، إلا أن اللاعبين يواجهون أيضا سوء حظ فى إحراز الأهداف، لذا فضل الرحيل لمنح الفرصة للإدارة فى التعاقد مع مدير فنى جديد.

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ويرتبط أحمد الكاس المدير الفنى الجديد لأبوقير للأسمدة بذكريات جميلة مع اللاعبين ومجلس الإدارة والجماهير من العام الماضى عندما كان الفريق قريبا من الصعود لدورى الأضواء بعد منافسة شرسة مع طنطا حتى الأسابيع الأخيرة التى حقق فيها أبناء السيد البدوى حلم العودة للأضواء .

يذكر أن أحمد الكاس قاد الأولمبى السكندرى فى بداية الموسم إلا أن تجربته لم يكتب لها النجاح بعد دخول الفريق فى دوامة من الهزائم المتتالية وأدت لتواجده فى المركز العاشر بجدول الترتيب ما دفعه للرحيل وتعاقد مجلس الإدارة مع كيتا أحد أبناء النادى والذى نجح فى تحقيق الفوز على فاركو متصدر المجموعة الجولة الماضية بثلاثة نظيفة .