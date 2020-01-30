شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد برنامج اليوم الثانى فى أنجولا استعدادا لمواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على خوض مران اليوم، الخميس، فى الثالثة عصراً وهو نفس توقيت مباراة أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويقام مران الزمالك على ملعب 11 نوفمبر فى مدينة لواندا الأنجولية الذى سيستضيف مواجهة الفريقين.

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره فى مباراة أول أغسطس بتحقيق الفوز، خاصة بعد التعثر محلياً بالتعادل الإيجابى مع وادى دجلة بهدف لمثله فى الجولة الأخيرة بالدورى الممتاز، بعدما ضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الأنجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

ويتناول لاعبو الزمالك خلال الوقت الحالى بأنجولا وجبة الغذاء على أن يلقى الفرنسى باتريس كارتيرون بعد الانتهاء من الغذاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب التدريبات فى أنجولا، فى المران الذى سيشهد مشاركة جميع اللاعبين بعدما استبعد كارتيرون عدد من اللاعبين من التقسيمة فى مران الأمس، وهم الرباعى، يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد والمغربى محمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض، وذلك فى أول مران بعد وصول الفريق لأنجولا تجنباً لتعرضهم للإرهاق بسبب المشاركات المتتالية مع الفريق فى المرحلة الماضية إلى جانب استعادة جهود محمود الونش مدافع الفريق الذى نفذ برنامجا تأهيلياً عقب وصول الفريق الأبيض إلى أنجولا نظرا لمعاناته من كدمة بسيطة فى القدم.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الزمالك على راحة عقب الانتهاء من التدريبات فور العودة إلى فندق الإقامة ثم سيتناول لاعبو الأبيض، وجبة العشاء، ضمن التحضيرات التى يجريها الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى.