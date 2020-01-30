شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فتحي والشيخ فى مران الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض ثنائى الأهلي أحمد الشيخ وأحمد فتحى للإصابة خلال مران الفريق الأحمر المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وتعرض الشيخ لإصابة قوية فى الوجه، وبالتحديد فى منطقة الفم، بعد تدخل مع زميله عمرو السولية، وقام خالد محمود طبيب الفريق بعلاجه وفضل رينيه فايلر المدير الفنى للفريق عدم استكماله للتقسيمة.

كما تعرض أحمد فتحى لإصابة على مستوى الركبة إلا أنه سرعان ما عاد للمشاركة فى المران بعد علاجه من قبل الجهاز الطبى، وشهد المران مشاركة رمضان صبحى فى التقسيمة والمران بالكامل ليعلن جاهزيته لمواجهة الهلال السودانى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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يذكر أن الأهلى يتصدر قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط ويأتى خلفه النجم الساحلى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.

وتشهد رحلة الأهلى إلى السودان ترتيبات على أعلى مستوى من أجل خروج المباراة بشكل جيد، حيث أجرى أشرف صحبى وزير الشباب والرياضة اتصالات مكثفة مع الخطيب والسفير حسام عيسى لتوفير التأمين الكامل للبعثة فى السودان، وأكد السفير إيجابية اجتماعاته مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذى يضمن سلامة الأهلى.

وبعيداً عما سبق، تلقى النادى الأهلى فاكساً رسمياً من الصفاقسى التونسى يطلب فيه استعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم . وكشفت مصادر لليوم السابع أن الفاكس وصل النادى خلال الساعات الماضية، ولكنه لم يتضمن أى قيمة مادية فى الوقت الذى دخل الطرفان فى مفاوضات من خلال الاتصالات الهاتفية لتحديد المقابل المادى سواء الذى سيحصل عليه النادى أو اللاعب.