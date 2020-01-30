شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يعلن جاهزيته لمواجهة الهلال.. والشيف الدالى ضمن البعثة بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الشناوى، حارس مرمي الأهلي ، جاهزيته لمواجهة الهلال السودانى بعد تعافيه من إصابة الظهر التى تعرض لها فى مباراة النجم الساحلى الماضية ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشارك الشناوى فى مران الأهلى الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، ليعلن الحارس الدولى جاهزيته للمواجهة المرتقبة.

فى الوقت الذى قرر رينيه فايلر اصطحاب الشيف محمد الدالى فى رحلة السودان التى تبدأ اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

وفضل الجهاز الفنى اصطحاب شيف الفريق؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين فى رحلة السودان.

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يذكر أن الأهلى يتصدر قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط ويأتى خلفه النجم الساحلى والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.

وعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى محاضرة مطولة بالفيديو مع لاعبيه، قبل مران الفريق الصباحى اليوم الخميس، لكشف مميزات وعيوب فريق الهلال السودانى قبل مواجهته المرتقبة السبت المقبل والحاسمة فى صعود الفريق الأحمر لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا.

وشهدت المحاضرة تحضير مقاطع فيديو لمواقف الفريق السودانى الدفاعية والهجومية فى مبارياته، سواء على المستوى المحلى أو مبارياته السابقة فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، خاصة لقاءه أمام النجم الساحلى فى الجولة الرابعة من دورى الأبطال.

ومنح فايلر بعض التعليمات للاعبى الفريق خاصة المدافعين، للحد من خطورة الهلال السودانى فى المباراة، خاصة فى الكرات العرضية التى يجيد الهلال السودانى الاستفادة منها.

ويواجه الأهلى الهلال السودانى مساء السبت المقبل على ملعب أم درمان، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والحاسمة فى صعود أى من الفريقين، حيث يحتل الأهلى القمة برصيد 10 نقاط ثم النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بنفس الرصيد 9 نقاط وأخيرا بلاتينيوم بنقطة وحيدة، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل حتى يضمن الصعود دون النظر لأى نتائج أخرى.