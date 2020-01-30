شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يكشف مميزات وعيوب الهلال السودانى للاعبى الأهلى بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى محاضرة مطولة بالفيديو مع لاعبيه، قبل مران الفريق الصباحى اليوم الخميس، لكشف مميزات وعيوب فريق الهلال السودانى قبل مواجهته المرتقبة السبت المقبل والحاسمة فى صعود الفريق الأحمر لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا.

وشهدت المحاضرة تحضير مقاطع فيديو لمواقف الفريق السودانى الدفاعية والهجومية فى مبارياته، سواء على المستوى المحلى أو مبارياته السابقة فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، خاصة لقاءه أمام النجم الساحلى فى الجولة الرابعة من دورى الأبطال.

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ومنح فايلر بعض التعليمات للاعبى الفريق خاصة المدافعين، للحد من خطورة الهلال السودانى فى المباراة، خاصة فى الكرات العرضية التى يجيد الهلال السودانى الاستفادة منها.

ويؤدى الأهلى مرانه صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يسافر الفريق للسودان اليوم ويخوض مرانا وحيدا على ملعب اللقاء غدا، الجمعة، ويركز فايلر خلال مران اليوم على الخطة التى سيواجه بها الهلال على أن يكون المران فى لأسودان خفيف حتى لا يكشف خطته للمنافس الذى قد يراقب الاهلى خلال التدريب.

ويواجه الأهلى الهلال السودانى مساء السبت المقبل على ملعب أم درمان، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والحاسمة فى صعود أى من الفريقين، حيث يحتل الأهلى القمة برصيد 10 نقاط ثم النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بنفس الرصيد 9 نقاط وأخيرا بلاتينيوم بنقطة وحيدة، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل حتى يضمن الصعود دون النظر لأى نتائج أخرى.