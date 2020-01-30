شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: رئاسة الكرة بالزمالك استشارية وملتزم بقيادة منتخب المينى فوتبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب فاروق جعفر، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم المصغرة "المينى فوتبول"، عن سعادته للثقة التى يحظى بها من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بإسناد رئاسة لجنة الكرة بالزمالك له، مشدداً على أنه منصب استشارى تطوعى لأنه اعتاد ألا يتقاضى راتباً من الزمالك "البيت الكبير" منذ اعتزاله كرة القدم لاعبا .

وأضاف فاروق جعفر، "الزمالك بيتى الكبير الذى نشأت بين جدرانه وتربيت على مبادئه وقيمه وتحت أمره فى كل شىء وفى أى وقت، ومن الطبيعى تواجدى فيه لخدمته والمساعدة فى إطار ما يشهده من تطور سريع.

وعن رئاسته للجنة الكرة، أكد فاروق جعفر أن عمل اللجنة سيكون فى إطار السياسة العامة لمجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لتطوير قطاعات الكرة وتقييم المدربين فى مختلف الفرق ووضع خريطة واضحة واستراتيجية بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى.

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وتابع فاروق جعفر، رئاسة لجنة الكرة عمل تطوعى استشارى نابع من حبى للزمالك الكيان الكبير، ولم ولن أرفض نداء البيت الكبير فى أى وكل وقت لأن النادى هو صاحب الفضل علىّ فيما وصلت إليه من نجومية وشعبية وجماهيرية.

وفيما يخص توليه مهمة المدير الفنى لمنتخب مصر للمينى فوتبول، أكد فاروق جعفر أنه ملتزم بعقده مع أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للعبة ونائب رئيس الاتحاد العربى، ومستمر فى صناعة جيل واعد وتقديم تجربة كروية جديدة ستكون مثمرة للكرة المصرية .

وأكد فاروق جعفر أن الأمور تسير على ما يرام فى منتخب مصر للمينى فوتبول ونتدرب يوميا واقتربنا بقوة من الاستقرار على الهيكل الأساسى للمنتخب استعدادا للبطولة العربية التى تنطلق 28 فبراير بالقاهرة فى ظل دعم ومساندة واضحة من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى لا يدخر جهدا فى دعم ومساندة الاتحاد الوليد الذى يسير بخطى ثابته وواسعة تحت قيادة الشاب الوطنى النشيط احمد سمير وأتمنى أن نقدم شيئا جميلا لمصر دوما .