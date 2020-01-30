شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رمضان صبحى يشارك فى مران الأهلي لأول مرة بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى فى تدريب الفريق اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به منتصف ديسمبر الماضى فى العضلة الخلفية وحرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية.

ويغادر الأهلى اليوم إلى السودان استعداداً لمواجهة الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى تقام بعد غد السبت.

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وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا فى حالة رمضان، وكشفت الأشعة التى أجراها اللاعب الأحد الماضى التئام تمزق العضلة الخلفية الذى تعرض له وأبعده عن المشاركة فى المباريات.

الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر سيحدد موقف رمضان صبحى من رحلة الفريق الى السودان لمشاركة فى لقاء الهلال الحاسم فى الجولة السادسة من دور المجموعات، ويرغب فايلر فى الاعتماد على رمضان حال جاهزيته بالصورة الكاملة من الجانب الفنى والبدنى، خاصة أن طبيب الفريق أكد سلامته الطبية وسمح له بالمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وحقق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالث ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.