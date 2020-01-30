شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: التهديد بالقتل سبب رفض الزمالك خوض مباراة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ، سبب رفض النادى خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى بداعى تلقى تهديدات بالقتل، قائلا، "تلقينا رسائل تهديد بقتل لاعبى الفريق وأعضاء مجلس إدارته فى قطر، وكان لابد أن نبلغ الاتحاد الأفريقى بذلك ونعلن موقفنا برفض خوض المباراة فى قطر"

وأكد أحمد مرتضى أن الحفاظ على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء منظومة النادى هو الأهم بالنسبة لإدارة الزمالك.

ويناقش مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خلال الساعات الجارية، موقف النادى النهائى من خوض مباراة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى من عدمه، المُحدد له يوم 14 من فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك الأبيض بصفته بطلاً لكأس الكونفدرالية، فيما يشارك الفريق التونسى بصفته بطلاً لدورى أبطال أفريقيا، فى النسخة الماضية.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لم يتم إرسال القائمة الخاصة بالمباراة إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حتى اللحظة الجارية، انتظارا لقرار مجلس إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور بشأن المسألة، بعدما أعلن رفضه من قبل خوض المباراة.

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وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد حدد من قبل مدة 15 يومًا قبل المباراة لإرسال ناديى الزمالك والترجى التونسى قائمتيهما لخوض المباراة، وذلك لإنهاء بعض الإجراءات التنظيمية قبل المباراة.

وأكد مرتضى منصور، فى تصريحات سابقة، رفضه خوض مباراة السوبر أمام الترجى فى قطر، وأوضح أن ملف المباراة كاملة تم عرضه على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية فى قتل لاعبينا اذا توجهوا إلى قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادى وأولاده وأحفاده.

يذكر أن الزمالك يستعد فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة عصر السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا، وذلك بعدما ضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.