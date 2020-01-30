شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطمئن فايلر على الأجواء فى السودان قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالأهلى، اتصالاً هاتفياً بالسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، طمأنه خلاله على الأجواء فى السودان وذلك قبل سفر البعثة الحمراء اليوم إلى الخرطوم استعداداً لمواجهة الهلال السودانى. وتحدث عبد الحفيظ الذى وصل برفقة سمير عدلى المدير الإدارى مساء أمس إلى السودان لترتيب الأمور المتعلقة بإقامة الفريق مع المدير الفنى للأهلى عن الأجواء فى السودان وأكد له الأمور مُستقرة وهادئة.

وتغادر بعثة الأهلى إلى السودان فى الرابعة عصر اليوم، الخميس، استعداداً لمواجهة الهلال المقرر لها التاسعة مساء بعد غدٍ السبت فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويتصدر الأهلى مجموعته برصيد عشر نقاط ويحتاج فقط إلى التعادل أمام الهلال السودانى لحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

وتشهد رحلة الأهلى إلى السودان ترتيبات على أعلى مستوى من أجل خروج المباراة بشكل جيد، وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب من جانب، والسفير حسام عيسى من جانب آخر، بهدف توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلى، وأكد السفير المصرى إيجابية اجتماعاته مع المسؤولين فى وزارة الداخلية السودانية، وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذى يضمن سلامة بعثة الأهلي، بينما أكد الدكتور أشرف صبحى إجراءه اتصالات عديدة فى هذا الاتجاه.

وطمأن حسام عيسى السفير بعثة الأهلى وأكد على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة مشيراً إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التى أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.