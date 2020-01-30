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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رحمة إبراهيم لاعبة الطائرة: هوايتى المطبخ وبحب أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى رحمة إبراهيم نجمة الكرة الطائرة فى نادى مدينة نصر والتى تعد أبرز نجمات اللعبة فى النادى، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
المطبخ هوايتى المفضلة.. بحب أعمل أكلات كتير جدا.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
مكرنة بالبشاميل.. بحبها جدا بصراحة.
رحمة ابراهيم 2
أحمد حلمى.. فنان كوميدى موهوب وبحب كل أعماله.من مطربك المفضل؟
محمد منير بصراحة بحب كل أغانيه.
رسامة.. بحب الرسم قوى.. وبعمل كدة دايما فى أوقات الفراغ.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا مستخدمش العنف.. ولكن ممكن أزعق بدون غلط.
رحمة ابراهيم 1
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
منى زكى.. بحبها جدا بصراحة.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.. مريح أكتر بالنسبة لى.. ولكن الملابس الفورمال ليها وقتها.
رحمة ابراهيم 3
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