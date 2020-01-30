شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه بكير رئيسا لبعثة المصارعة فى البطولة الأفريقية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة ، برئاسة عصام نوار، اختيار وجيه بكير أمين صندوق الاتحاد، رئيساً لبعثة المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر فى الفترة من 4 إلى 9 فبراير والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يختار الاتحاد قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة، وكذلك البعثة الإدارية والفنية، وفقا لاجتماع مجلس الإدارة الذى يعقد خلال الساعات القليلة المقبلة، وترجع أهمية البطولة فى كونها من ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام فى طوكيو 2020، حيث يشارك منتخب كل من الحرة والرومانية والنسائية .

وتوج محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، بالمركز الأول وذهبية بطولة إيطاليا الدولية بعد تغلبه على لاعب تركيا بالتثبيت فى منافسات وزن تحت 72 كجم، وحقق لاعبو المنتخب ميداليتين فى البطولة، حيث حقق عبد اللطيف منيع الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على لاعب فنزويلا 4/0، بينما حقق أبو حليمة الميدالية الفضية والمركز الثانى.

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وضمت قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد مصطفى، ووائل حمودى، ومحمد ابراهيم كيشو، وأبو حليمة محمد، و نور الدين هانى، ويرافقهم أشرف حافظ الذى يتولى تدريب منيع، ومحمد إبراهيم زقلط مدرب لباقى اللاعبين، وأحمد عمارة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة.

ويٌعد محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب هو اللاعب الوحيد فى اللعبة الذى تأهل لطوكيو 2020 حتى الآن، بعد احتلاله المركز الخامس فى منافسات بطولة العالم التى شارك بها خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن اتحاد المصارعة وافق على تولى أشرف حافظ مهمة المدير الفنى للاعب عبد اللطيف منيع فى رحلته نحو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، ومن المقرر أن يتولى حافظ المهمة حتى البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو، وحال نجاح اللاعب فى التأهل يستمر معه أشرف حافظ لتحقيق ميدالية أولمبية.