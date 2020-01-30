شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الصفاقسي التونسي يُخاطب الأهلي لاستعارة حسين السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى فاكساً رسمياً من الصفاقسى التونسى يطلب فيه استعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم . وكشفت مصادر لليوم السابع أن الفاكس وصل النادى خلال الساعات الماضية، ولكنه لم يتضمن أى قيمة مادية فى الوقت الذى دخل الطرفان فى مفاوضات من خلال الاتصالات الهاتفية لتحديد المقابل المادى سواء الذى سيحصل عليه النادى أو اللاعب.

وكان حسين السيد قد خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حيث لا يشارك مع الأهلى منذ تولى الخواجة السويسرى المسئولية الفنية سبتمبر الماضى فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، وبديله محمود وحيد ومن ورائهم أيمن أشرف، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة فى ظل ابتعاده التام عن المباريات ما جعله يخسر فنيا وماديا.

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ويسابق مسئولو الأهلى الزمن لإعارة حسين السيد قبل غلق باب القيد الشتوى غداً، ودخلت عدة أندية فى مفاوضات مع اللاعب الملقب بمارسيلو، إلا أن المفاوضات فشلت لأسباب مادية وكان أبرز هذه الأندية إنبى والإسماعيلى.

وأكد مسئولو الأهلى أن هناك ناديين محليين دخلا فى مفاوضات مؤخرا لضم مارسيلو إلا أن تأخير حسم الصفقة جاء بعد إبداء أحد الأندية الخارجية رغبة فى ضمه، وهو الأمر الذى يفضله اللاعب حتى هذه اللحظة بشرط الموافقة على قيمة الراتب الذى سيحصل عليه من الصفاقسى التونسى.

حسين السيد يشارك بانتظام فى تدريبات الأهلى تحت قيادة فايلر ولكنه على دراية بأن فرصته معدومة مع الخواجة السويسرى لاسيما أن إدارة الأهلى كانت ترغب فى إعارة اللاعب منذ بداية الموسم ولكنها لم تجد العرض المناسب بسبب تمسك اللاعب بالرحيل وليس الإعارة فى الانتقالات الصيفية الماضية.