شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام يهددون بعدم إدارة مباريات الدورى بسبب المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عدد كبير من الحكام استياءهم من عدم صرف أى مستحقات مالية لهم منذ انطلاق الموسم الكروى الجارى، ونقل هؤلاء الحكام غضبهم إلى جمال الغندور رئيس اللجنة وطالبوه بالتدخل لحل الأزمة مع اتحاد الكرة.

واتفق عدد كبير من الحكام على إنشاء "جروب" عبر واتس آب خلال الساعات المقبلة لمناقشة الموقف الحالى، واتخاذ قرارات جماعية وموحدة إيذاء موقف الجبلاية، خاصة أنهم حصلوا على أكثر من وعد بصرف المستحقات لكن دون جدوى، حيث قارب الدور الأول من الدورى على الانتهاء دون حصولهم على أى مستحقات.

واقترح بعض الحكام التهديد بعدم إدارة أى مباريات محلية خلال الفترة المقبلة فى حال عدم سداد المستحقات المتأخرة، خاصة أن اتحاد الكرة انتعشت خزينته مؤخرا بـ 20 مليون جنيه من عائد القيد الشتوى للأندية، ومع ذلك لم يف مسئولو الجبلاية بوعودهم للحكام.

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ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصًا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية خلال الساعات الماضية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

واتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى عند وضع جدول الدورى، وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يومياً كحد أقصى فى الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.