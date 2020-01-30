عبدالناصر محمد: عبدالله السعيد قال للحكم "لو راجل اطردني".. وانظروا لطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

هاجم عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق نادي مصر، حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز بعدما تم طرد ثلاثة لاعبين في لقاء أقيم مساء أمس ضمن مباريات الأسبوع الـ15.

وكان طارق مجدي حكم مباراة نادي مصر وبيراميدز طرد ثلاثة لاعبين من الأول الأمر الذي أثار استياء الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد.

وقال مدرب نادي مصر في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"لا نرى أي تطبيق للمعيار على الجميع، لننظر للأهلي والزمالك هل يستيطع أي حكم طرد ثلاثة لاعبين؟".

وتابع :"نرى العديد من لاعبي الأهلي والزمالك يقوموا بالهجوم على الحكام ولا نرى أي رد فعل، لكن هذا يحدث معنا بجانب الأندية الصغيرة في الدوري".

وأكمل مدرب نادي مصر هجومه على التحكيم :"لن يحدث في التاريخ طرد ثلاثة لاعبين من الأهلي والزمالك وبيراميدز، فانظروا لما يفعله طارق حامد لاعب الزمالك".

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وواصل :"طارق حامد يقوم بالاعتراض على الحكم والتشويح ولا يتم طرده، صحيح أتمنى أن جميع لاعبي مصر يصبحوا مثل طارق حامد من حيث الروح لكن لا يتم طرده على تصرفاته".

وكشف مدرب نادي مصر خلال تصريحاته عن حوار بين عبد الله السعيد لاعب بيراميدز وحكم المباراة :"الحكم لم يستطع طرد السعيد بعدما تعدى على لاعب من فريقي، هذه الواقعة كانت تستحق الطرد لكن الحكم لم يطرده".

واستكمل :"عبد الله السعيد قال للحكم لو راجل اطردني".

وكان نادي مصر تلقى خسارة من بيراميدز بهدف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب "الكلية الحربية" ضمن حسابات الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري.

وتراجع نادي مصر للمركز الأخير من جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، في المقابل ارتقى بيراميدز للمركز الثالث بعدما أصبح رصيده 26 نقطة.