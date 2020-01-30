"ليه جمهور الزمالك شايفه رونالدو".. بلال يوجه رسالة جديدة لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، رسالة جديدة لمصطفى محمد مهاجم وهداف نادي الزمالك الحالي.

بلال قال في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" :"مصطفى محمد لاعب جيد، لكن يحتاج للعمل على نفسه أكثر من ذلك".

وتابع :"هو ليه جمهور الزمالك شايف مصطفى محمد رونالدو".

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وأكمل هداف الأهلي السابق تصريحاته :"كل ما انتقد مصطفى محمد يسجل بعدها".

وشهدت الفترة الماضية تصريحات من جانب أحمد بلال حول مصطفى محمد الأمر الذي جعله يتعرض لانتقادات من جانب جمهور الزمالك.

مصطفى محمد استطاع في المباراة الأخيرة للزمالك أن يسجل هدفًا في شباك وادي دجلة في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن حسابات الأسبوع الـ15.

ويتصدر مصطفى محمد ترتيب هدافي الزمالك في الموسم الحالي بمسابقة الدوري بعدما سجل خمسة أهداف.