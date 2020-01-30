تفتيش ذاتي للجماهير.. وضوابط مشددة قبل مباراة الهلال والأهلي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عقدت اللجنة المحلية المنظمة لمباراة الهلال والأهلي المصري اجتماعًا لوضع ضوابط مشددة على دخول الجماهير إلى ملعب الجوهرة الزرقاء الذي سيستضيف اللقاء مساء السبت المقبل.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب التقارير السودانية فإن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المحلية المنظمة تم الاتفاق خلاله على فرض ضوابط مشددة للمباراة تبدأ بالتفتيش الذاتي للجماهير، على يتم فتح الأبواب في تمام الساعة الثانية من ظهر السبت 1 فبراير.

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ووفقًا للبرنامج الموضوع للمباراة فإن الاجتماع الفني للمباراة سينعقد في تمام الرابعة والنصف من غد الجمعة.

وسيعقد المؤتمر الصحفي لمدرب الهلال الفاتح النقر في الثامنة من مساء غد، بينما يتحدث مدرب الأهلي المصري رنييه فايلر عن استراتيجيته للمباراة في المؤتمر الصحفي الثامنة والنصف بقاعة المؤتمرات الصحفية.

وتمّ تحديد موعد حضور الفريقين إلى الملعب في السابعة مساء، على أنّ تنطلق المباراة في التاسعة مساء.

ويمتلك الأهلي 10 نقاط تربع بها على قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما يتواجد النجم الساحلي والهلال السوداني في المركزين الثاني والثالث -على الترتيب- برصيد 9 نقاط، أما بلاتينيوم فيتذيل الترتيب بنقطة واحدة.