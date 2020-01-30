محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال محمود جبارة السادة مدير الكرة السابق بنادي الهلال إن مباراة الفريق السوداني أمام الأهلي تسير في اتجاه واحد، لافتًا إلى أن الهلال لا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز في مباراة السبت المقبل بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.
ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.
وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "أخبار السودان" قال السادة: "مباراة السبت أمام الأهلي المصري ذات اتجاه واحد لا ثان له، وتحتاج إلى عزيمة وإصرار وإيمان بالقدرة على تحقيق الانتصار".
وأضاف: "أعتقد أنّها مباراة تحتاج إلى تركيز واستثمار للفرص وتقليل الأخطاء الفردية".
وتابع: " الهلال سيخوض المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز على بلاتينيوم، نعم وضعية الأهلي هي نفسها وضعية الهلال ولكن الأخير يعانى من الإرهاق بعد رحلة العودة الطويله من زيمبابوي".
ويؤمن مدير الكرة السابق بالهلال أن عودة لاعبي الخبرة أمقال أبو عاقلة ونصر الدين الشغيل ستمثل قوة داعمة للفريق في لقاء السبت".
ولم يشارك الثنائي السابق في مباراة الهلال أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بالجولة الخامسة بسبب الإيقاف.
ويمتلك الأهلي 10 نقاط تربع بها على قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما يتواجد النجم الساحلي والهلال السوداني في المركزين الثاني والثالث -على الترتيب- برصيد 9 نقاط، أما بلاتينيوم فيتذيل الترتيب بنقطة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الكرة السابق بالهلال: عودة "الكبار" دعم لنا.. ومباراة الأهلي تسير في اتجاه واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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