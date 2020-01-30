الصفاقسي يطلب لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن وريهام حمدي:

قال أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إن إدارة ناديه تلقت عرضًا من جانب نادي الصفاقسي التونسي للحصول على خدمات حسين السيد على سبيل الإعارة.

وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إدارة ناديه تدرس العرض المقدم من جانب النادي التونسي لاستعارته لمدة ستة أشهر.

من جانبه، كشف مصدر مقرب من حسين السيد، أن اللاعب تلقى عرضًا خارجيًا من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية والتي من المقرر أن تغلق خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أن ظهير الأهلي تلقى عرضًا عربيًا دون الكشف عن هوية النادي الذي يرغب في استعارته خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تدرس العروض التي تلقاها اللاعب من الناحية المادية خاصة بعد وجود محاولات من جانب ناديي الاتفاق السعودي وإنبي للحصول على خدمات صاحب الـ28 عامًا.

المصدر نوّه خلال تصريحاته أن السيد يرغب في العودة لخوض الاحتراف بعدما حقق تجربة ناجحة في الدوري السعودي بالموسم الماضي خلال فترة إعارته مع فريق الاتفاق.

ظهير الأهلي لم يدخل حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر خلال هذا الموسم حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية في ظل اعتماد المدرب السويسري على الثنائي الدولي التونسي علي معلول ومحمود وحيد.

وشهد الموسم الماضي خوض حسين السيد تجربة احترافية مع فريق الاتفاق السعودي حيث لعب 34 مباراة في جميع المسابقات ليسجل هدفين ويصنع هدف وحيد.