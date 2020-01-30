سيد عبدالحفيظ وعدلي يستقبلان بعثة الأهلي بالسودان

يستقبل كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، بعثة الفريق اليوم الخميس عند وصولها للسودان.

وكان عبد الحفيظ وعدلي قد سبقا بعثة الأهلي إلى السودان أمس الأربعاء؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة

برحلة الفريق والإقامة والتأمين وموعد وملاعب التدريب، وغيرها من الأمور التنسيقية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى الخرطوم في الساعة الرابعة عصر اليوم في رحلة تستغرق ساعتين

ونصف تقريبا.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت على ملعب الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي بنقطة واحدة.