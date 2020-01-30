ملاكمة مصر "وصيف" البطولة العربية للناشئين

أحتلت مصر المركز الثاني في البطولة العربية للملاكمة الأولي التي أقيمت بالكويت في الفترة من 23 وحتي 29 يناير بأحراز 7 ميداليات متنوعة.

وحقق لاعبي منتخب مصر محمد السيد وزن 60 ك، وعمر عبد العليم وزن 75 ك، وأحمد عبد العظيم السمري 80 ك، وعمر خالد فوق ال 80 ك 4 ميداليات ذهبية.

بينما حصد المنتخب ميداليتان فضيتان، عن طريق عمر جاد 52 ك، ومحمد بلال 79 ك، وبرونزية وحيدة لمحمد أمين 63 ك.

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وجاءت الجزائر بالمركز الأول بعد أن حصدت 5 ذهبيات، وجاءت سوريا في المركز الثالث بعد أحراز 5 ميداليات متنوعه ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة، بينما احتلت العراق المركز

الرابع بثلاث ميداليات متنوعه ذهبيتين وفضية واحدة .

ومن جانبه صرح الدكتور عبدالعزيز غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي بأن التتويج في حفل الختام كان بحضور محمد مستحسن رئيس الاتحاد الدولي والعميد دكتور يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي، وجميع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد، الذين تبادلوا تقليد اللاعبين بالميداليات

واضاف "غنيم" أن اللاعبين أذهلوا الحضور بمستوياتهم المتقدمة، مشدداً بضرورة الحفاظ عليهم لإنهم يملكون مستقبل ممتاز في اللعبة.