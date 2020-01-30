اليوم: الأهلي يطير إلى السودان

يطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من

منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وكان «سيد عبدالحفيظ»، مدير الكرة بالأهلي، و«سمير عدلي»، المدير الإداري، سبقا بعثة الأهلي إلى السودان أمس الأربعاء؛

للاطمئنان على الترتيبات كافة الخاصة برحلة الفريق والإقامة والتأمين وموعد وملاعب التدريب، وغيرها من الأمور التنسيقية.

يعتلي الأهلي صدارة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الأخير بنقطة واحدة.