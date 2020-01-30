يطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة منمنافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
وكان «سيد عبدالحفيظ»، مدير الكرة بالأهلي، و«سمير عدلي»، المدير الإداري، سبقا بعثة الأهلي إلى السودان أمس الأربعاء؛للاطمئنان على الترتيبات كافة الخاصة برحلة الفريق والإقامة والتأمين وموعد وملاعب التدريب، وغيرها من الأمور التنسيقية.
يعتلي الأهلي صدارة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الأخير بنقطة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم: الأهلي يطير إلى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.