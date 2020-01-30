محمد صلاح: أحب مرتضى منصور في الله.. وحسام البدري مدرب مجتهد

أعرب محمد صلاح، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الترسانة، أحد أندية القسم الثاني، ولاعب الزمالك السابق، عن حبه الشديد لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، أحب مرتضى منصور في الله، ولا توجد أي مصالح شخصية تجمعنا".

وتابع: "مرتضى رجل يعشق الزمالك ويحبني بشدة وهو يمتلك مكانة خاصة في قلبي وأحترمه بشدة".

وواصل: "حينما أرى لاعبًا مميزًا يستحق الانضمام لصفوف الزمالك أقوم بإبلاغ المستشار مرتضى منصور وأقترح التفاوض معه لاستفادة الفريق بخدماته".

Advertisements

وأنهى تصريحاته عن مرتضى مؤكدًا أنه قليل الحديث معه، ولا يجمعه به سوى مكالمات على فترات متباعدة، مشيرًا إلى أن رئيس الزمالك قام بالاتصال به أثناء تصوير برومو قناة النادي، ولكنه اعتذر لسفره خارج

القاهرة.

وعن تولي حسام البدري مهام تدريب المنتخب الوطني قال صلاح: "البدري جاء في توقيت عصيب تمر به الكرة المصرية، وفي ظل ندرة المواهب واللاعبين الجاهزين".

وتابع: "لا بد ألا نتسرع في الحكم على حسام البدري، فهو مدرب مجتهد للغاية، وأتمنى أن تخدمه الظروف في الفترة المقبلة".

واختتم صلاح حديثه عن البدري متمنيًا أن يسود الحب والود الجهاز الفني بأكمله لمنتخب مصر، وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد من أجل مصلحة منتخبنا القومي.