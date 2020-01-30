التشكيل المتوقع لمباراة الوحدة والاتفاق فى الدورى السعودى

يستضيف استاد الامير محمد بن فهد اليوم الخميس، مواجهة فريق الوحدة السعودى أمام الاتفاق، وذلك ضمن منافسات السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ومن المتوقع أن بيدا خالد العطوي المدير الفنى للاتفاق السعودى المباراة بالتشكيل الاتى : السعودى المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : رايس مبولحي. خط الدفاع : صالح القميزي، سيدريك يامبيري، فيليب كيش، سعد خيري. خط الوسط : إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، محمد الكويكبي، نعيم السليتى، صالح العمري. نعيم السليتى، صالح العمري. خط الهجوم : هزاع الهزاع. Advertisements بينما تشكيل الوحدة المتوقع لمواجهة الاتفاق : حراسة المرمى : عبدالله الجدعاني . خط الدفاع : فواز الصقور، ريناتو شافنيز، ياسين حمزة، عبدالله الزوري. خط الوسط : وليد باخشوين، أنسليموا دي مورايس، التون جوزيه، كاريج قودوين، لويس جوستافو. خط الهجوم : يوسف نياكاتى.

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