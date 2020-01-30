موعد مباراة الوحدة والاتفاق فى الدورى السعودي.. والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الامير محمد بن فهد، اليوم الخميس مواجهة فريق الوحدة السعودى أمام نظيره الاتفاق، وذلك ضمن منافسات السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل نادي الوحدة السعودى الجولة السادسة

عشر يحتل المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة، في حين ياتي نادي الاتفاق فى المركز الحادي عشر برصيد ١٧ نقطة.

موعد مباراة الوحدة و الاتفاق فى الدورى

تنطلق مباراة الوحدة والاتفاق فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

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الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق و الوحدة في الدوري السعودي :

تذاع مباراة الوحدة و الاتفاق بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports 1 HD".