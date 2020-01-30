موعد مباراة برشلونة وليجانيس في كأس ملك اسبانيا.. والقنوات الناقلة

يستعد برشلونة اليوم الخميس، لمواجهة سهلة نسبيًا امام ليجانيس، على ملعب الكامب نو، في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.
يدخل برشلونة اللقاء باحثًا عن مصالحة جماهيره بعد السقوط في فخ الهزيمة أمام فالنسيا يوم السبت الماضي بالدوري الإسباني.
كما يسعى كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة، لتحقيق إنتصار لمواصلةالمشوار بالبطولة وكسب ثقة الجماهير في قيادته للفريق خلفًا لارنستو فالفيردي.
وتشير النتائج إلى تفوق ملحوظ لبرشلونة في مبارياته أمام ليجانيس، إلا إنها المرة الأولى التي يتواجهان فيها ببطولة كأس ملك اسبانيا.
ويسعى برشلونة لتحقيق الإنتصار بحثًا عن مواصلة مشواره بالبطولة، التي يحملالرقم لقياسي في عدد مرات الفوز بها بواقع 30 مرة، وإستعادة لقب كأس ملك اسبانيا، الذي كان سيطر عليه في 4 مواسم ثم فقده في الموسم الماضي، بعد الهزيمة من فالنسيا في المباراة النهائية.
موعد مباراة برشلونة وليجانيس:
تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة،
التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة،
العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس:
تذاع مباراة برشلونة ضد ليجانيس عبر قناة KSA Sports 1 HD
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