13 لاعبة من سموحة ضمن معسكر منتخب السلة

وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر للآنسات، تحت 17 سنة، على 13 نجمة من صفوف فريقي سلة سموحة، تحت 16 و18 سنة، للانضمام إلى معسكر المنتخب المفتوح في الفترة

من 30 يناير وحتى 1 فبراير المقبل بالإسكندرية.

انضم إلى معسكر منتخب مصر من سموحة كل من: ملك سامي وجودي وائل وسما

طارق ورنا محمد وهناء حسين ورازان محمد وفريدة طارق وأيتن إيهاب وحبيبة أحمد لطفي وكنزي عصام ومريم صلاح ومريم أحمد وهنا أحمد أبو النصر.

ويستعد منتخب مصر لاختيار اللاعبات المشاركات في بطولة العالم للناشئات تحت 17 سنة موسم 2020.