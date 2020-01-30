اليوم.. برشلونة يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة ليجانيس

ينتظر عشاق برشلونة الإسباني، مواجهة الفريق اليوم الخميس، أمام نظيره ليجانيس على ملعب الكامب نو، في دور الستة عشر لبطولة كأس ملك اسبانيا.

ويسعى برشلونة لتحقيق الإنتصار بحثًا عن مواصلة مشواره بالبطولة، التي يحمل الرقم لقياسي في عدد مرات الفوز بها بواقع 30 مرة.

ويبحث برشلونة عن إستعادة لقب كأس ملك اسبانيا، الذي

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كان سيطر عليه في 4 مواسم ثم فقده في الموسم الماضي، بعد الهزيمة من فالنسيا في المباراة النهائية.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يواجه فيها برشلونة نظيره ليجانيس في كأس ملك اسبانيا، فقد تواجه الفريقين في الدوري الإسباني فقط، وكان

للبلوجرانا اليد العليا في لقاءاتهم.

وعلى الرغم من أن النتائج تصب في مصلحة برشلونة أمام ليجانيس، إلا أن الفريق الكتالوني سيدخل المباراة محاولاً تجنب أي سيناريو غير محتمل كما هو الحال في مباريات الكأس خاصة بعدما أفلت من فخ إيبيزا في الدور الماضي للبطولة.

وسيحاول لاعبي برشلونة بقيادة مديرهم الفني كيكي سيتيين، مصالحة جماهيريهم بإنتصار كبير، بعد الهزيمة الأخيرة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.