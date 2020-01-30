تغلب منتخب الإسماعيلية للصم علي نظيره السويس بهدفين نظيفين في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، خلال الفترة من 28 يناير الجاري حتي 5 فبراير المقبل، تحت رعاية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بملعب مركز شباب دمياط الجديدة. تحت رعاية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بملعب مركز شباب دمياط الجديدة. يشارك فى المسابقة فرق من محافطات " الشرقية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ودمياط". وشاركت محافظة الإسماعيلية تحت إشراف سامي عبد الحليم مدير عام المديرية، ويرافق الفريق محمد يوسف منسق Advertisements مكتب ذوي القدرات والهمم بالمديرية. مكتب ذوي القدرات والهمم بالمديرية. وبهذه النتيجة يكون منتخب الإسماعيلية حصد أول ثلاث نقاط في المباراة الافتتاحية للمجموعة. حضر حفل الافتتاح الذي أُقيم بنادي رأس البر الرياضي كل من اللواء جمال عبد الرشيد الحسينى السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، اللواء عماد حمدي رئيس مجلس مدينة رأس البر، ومحمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، الدكتور وليد رجب والدكتور محمد عبدالستار عضوا مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الإسماعيلية يفوز علي السويس بدوري الصم فى دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.