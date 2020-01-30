اونلاين | مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش النصر مباشر

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مباراة النصر وضمك بث مباشر، وسوف يدخل فريق ضمك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق النصر، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ضمك إلى الخسارة في 3 مباريات، بينما سقط فريق ضمك في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ضمك في الفترة الماضية، نجح فريق ضمك في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ضمك أربعة عشر هدفاً في مرماه.