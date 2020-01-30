اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة النصر وضمك اليوم الخميس 30-1-2020 في الدوري السعودي للمحترفين

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة النصر وضمك الخميس 30/1/2020 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يواصل فريق النصر حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري السعودي للمحترفين، من خلال حلوله ضيفاً في عصر يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020 على فريق ضمك المتواضع.

علماً بأن العالمي يتصدر حالياً الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي الهلال، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة النصر ضد ضمك والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة السادسة عشر ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.