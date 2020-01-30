اونلاين | كورة لايف beIN SPORTS مشاهدة مباراة روجر فيدرر وديوكوفيتش بث مباشر Australian Open 2020: Roger Federer vs Novak Djokovic live stream

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بث مباشر مباراة روجر فيدرير ضد نوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2020، حيث تُذاع المباراة في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2020 اليوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولات التنس العالمية. حيث تُذاع مباراة روجر فيدرير ضد نوفاك ديوكوفيتش على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORTS HD العاشرة المشفرة.