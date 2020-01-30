رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يستعرض حصاد شامل لـ 18 مباراة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يستعرض حصاد شامل لـ 18 مباراة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت 18 مباراة في الجولة الثالثة عشر بدوري القسم الثاني، حيث شهدت هذه الجولة تحقيق 12 إنتصار و6 تعادلات منهم 3 تعادلات سلبية.

شهدت اللقاءات إحراز 35 هدف، منهم 14 هدف في الشوط الأول ، مقابل 21 هدف في الشوط الثاني.

شهدت المجموعة الأولى تسجيل 11 هدف، مقابل 14 هدف في المجموعة الثانية، و10 أهداف في المجموعة الثالثة.

حقق فريق الأوليمبي أكبر فوز على فريق فاركو المتصدر بثلاثة أهداف نظيفة، وتم ‘حتساب 5 ركلات جزاء، في الثلاث مجموعات، خلال تلك الجولة، تم تسجيل 4 ضربات عن طريق محمود ناجح لاعب الألومنيوم في لقاء المنيا، ومحمود عبد العاطي لاعب بنى سويف في سوهاج، وإبراهيم رخا لاعب الرجاء في البلدية، وايهاب فؤاد لاعب الترسانة في النجوم، بينما أهدار محمود شهاب لاعب بلدية المحلة في الرجاء.

تألق صفقات يناير

تألق الموريتاني أحمد سالم ومهدي صبحى مع فريق الإعلاميين ومحمود عبد العاطي مع بنى سويف وشهاب شفيق مع شبان قنا وإسلام جمارك مع الأوليمبي ٠

شهدت الجولة تسجيل 4 لاعبين هدفين لكل منهما، حيث سجل شهاب شفيق لاعب شبان قنا هدفين في بترول أسيوط، إسلام جمارك لاعب الأولبميى في فاركو.

سوهاج طالب لجنة المسابقات بإعادة مباراته مع فريق بنى سويف بداعي تلقي لاعب بنى سويف بطاقتين صفراوتين ولم يتم طرده.

1- المجموعة الأولى (مجموعة الصعيد)

شهدت الجولة الثالثة عشر للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد، تحقق الفوز في 5 مباريات وتعادل وحيد سلبى، ثم تسجيل 11 هدف منهم 6 في الشوط الأول مقابل 5 في الشوط الثاني.

سقطت أندية المنيا وبترول أسيوط وديروط على ملاعبهم بينما أستغل الإعلاميين وبنى سويف عامل الأرض وحقق الفوز، في حين تعادل الفيوم مع تليفونات بني سويف.

- ثم احتساب ركلتين جزاء ثم تسجيلها عن طريق محمود ناجح لاعب الألومنيوم في المنيا،ومحمود عبد العاطي لاعب بنى سويف في سوهاج.

قدم طارق السيد المدير الفني لفريق المنيا استقالته بعد الهزيمة على ملعبه من فريق الألومنيوم بهدفين نظيفين وثم تعيين طارق السكران بدلاً منه.

أهداف الجولة

1- فاز البنك الأهلي على ديروط بهدفين نظيفين سجلها محمد مصطفى ميدو وإسلام صلاح سولارى.

2- فاز الألومنيوم على المنيا بهدفين دون رد سجلها محمود ناجح من ضربة جزاء وإسلام عبد الراضي.

3-فاز بن بنى سويف على سوهاج بهدف سجله محمود عبد العاطي من ضربة جزاء.

4- فاز شبان قنا على فريق بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف تقدم إيهاب فؤاد للبترول، وسجل هدفين قنا شهاب شفيق.

5- فاز الإعلاميين على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف سجل هدفين الإعلاميين

الموريتاني أحمد سالم ومهدي صبحى بينما سجل بدوى ناصر هدف طهطا.

6- تعادل الفيوم مع تليفونات بني سويف بدون أهداف.

2- المجموعة الثانية (مجموعة القاهرة)

شهدت الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثانية تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم تعادل ايجابي، تم تسجيل 14 هدف منهم 4 أهداف في الشوط الأول مقابل 10 أهداف في الشوط الثاني.

تم احتساب ركلة جزاء ثم تسجيلها عن طريق إيهاب فؤاد لاعب الترسانة في الدقيقة الأخيرة في مباراة النجوم.

سقطت أندية القناة وكوكا كولا على ملاعبهم، بينما أستغل الزرقا عامل الأرض وحقق اول فوز له، في حين تعادل سيراميكا كليوباترا مع النصر، وبتروجت مع الداخلية، والترسانة مع النجوم.

حقق أحمد العجوز ومحمد حسن أول فوز لفريق المريخ والزرقا.

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قدم حمزه الجمل المدير الفني لفريق الفتاةاستقالة بعد الهزيمة من المريخ بهدفين مقابل هدف.

أهداف الجولة

1- فاز منتخب السويس على فريق كوكاكولا بهدفين نظيفين سجلها على عبوده عبد الغفار وخالد لطفي.

2- فاز الزرقا على فريق جمهورية شبين. بهدف حسام جماليه.

3- فاز المريخ على فريق القناة بهدفين مقابل هدف سجل هدفين المريخ محمود اجوجو وسجل هدف القناة علاء البدري.

4- تعادل سيراميكا مع النصر بهدف لكل منهما سجل هدف النصر أحمد حسين وتعادل محمد شاهين في الوقت الضائع.

5- تعادل الترسانة مع النجوم بهدفين لكل منهما سجل هدفين الترسانة إيهاب فؤاد أحدهما من ضربة جزاء وسجل هدفين النجوم حسين حمدي وحسن أبو صقره.

6- تعادل بتروجت مع الداخلية بهدف لكل منهما تقدم ابتروجت أحمد السباعي، وتعادل على حسين للداخلية.

3- المجموعة الثالثة (مجموعة بحري)

شهدت الجولة أقيمت 6 مباريات تحقق الفوز في 4 مباريات مقابل تعدلين بدون أهداف، كما تم إحراز 10 أهداف منهم 4 في الشوط الأول مقابل 6 في الشوط الثاني.

ثم احتساب ركلتي جزاء في مباراة البلدية والرجاء ثم تسجيل ركلة عن طريق إبراهيم رخا لاعب الرجاء وأهدار محمود شهاب لاعب البلدية.

حقق مصطفى عبده ورمضان السيد الفوز في أولى مبارياته مع فريق دكرنس وبلدية المحلة.

أهداف الجولة

1- فاز بلدية المحلة على الرجاء بهدفين مقابل هدف سجل هدفين البلدية أحمد رفعت وعمرو مصطفى وسجل هدف الرجاء ابراهيم رخا هدف الرجاء من ركلة جزاء.

2- فاز الأوليمبي على فاركو المتصدر بثلاثة اهداف دون رد سجلها عبد الله الرويني هدف، واسلام جمارك هدفين.

3- فاز دمنهور على فريق بيلا بهدفين مقابل هدف سجلهما عمار شرف الدين وأحمد العوضي وسجل هدف بيلا أحمد هاشم.

4- فاز دكرنس بصعوبة بالغة على فريق المالية بهدف نظيف سجله حميده على فى الوقت الضائع.

5- تعادل فريق الحمام مع غزل المحلة بدون أهداف ٠

6- تعادل أبو قير مع المنصورة بدون أهداف ٠

ترتيب مجموعة الصعيد

1- البنك الأهلي 28 نقطة

2- الألومنيوم 28 نقطة

3- بن بنى سويف 27 نقطة

4- شبان قنا 23 نقطة

5- تليفونات بني سويف 20 نقطة

6- الإعلاميين 18 نقطة

7- بترول أسيوط 17 نقطة

8- المنيا 15 نقطة

9- سوهاج 15 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط

ترتيب مجموعة القاهرة

1- سيراميكا 29 نقطة

2- الداخلية 21 نقطة

3- منتخب السويس 20 نقطة

4- بتروجت 19 نقطة

5- الفتاة 19 نقطة

6- النجوم 18 نقطة

7- كوكاكولا 17 نقطة

8- النصر 16 نقطة

9- جمهورية شبين 14 نقطة

10- الترسانة 13 نقطة

11- المريخ 10 نقاط

12- الزرقا 8 نقاط

المجموعة الثالثة

1- فاركو 26 نقطة

2- غزل المحلة 25 نقطة

3- دمنهور 24 نقطة

4- دكرنس 21 نقطة

5- المنصورة 20 نقطة

6- الرجاء 19 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- الحمام 16 نقطة

9- الأوليمبي 15 نقطة

10- أبو قير 14 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط