رياضة | أزارو يقود التشكيل المتوقع لمواجهة الاتفاق والوحدة بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو يقود التشكيل المتوقع لمواجهة الاتفاق والوحدة بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي بقيادة خالد العطوي المدير الفني، لاستضافة نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف ملعب محمد بن فهد معقل الاتفاق، مباراة نارية لأصحاب الأرض والتي من الممكن أن تشهد مشاركة المغربي وليد أزارو، الوافد الجديد من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يجلس أزارو على دكة البدلاء، على أن ثيتم الاستعانة به خلال المباراة وحسب مجرياتها ومتطلباتها الفنية.

موعد مباراة الاتفاق ضد الوحدة بالدوري السعودي

وتُقام مباراة الاتفاق ضد الوحدة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل المتوقع للفريقين بمباراة الدوري

ومن المتوقع أن بيدا خالد العطوي المدير الفنى للاتفاق السعودى المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى : رايس مبولحي.

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خط الدفاع : صالح القميزي، سيدريك يامبيري، فيليب كيش، سعد خيري.

خط الوسط : إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، محمد الكويكبي، نعيم السليتى.

خط الهجوم : وليد أزارو، هزاع الهزاع.

بينما تشكيل الوحدة كالآتي:

حراسة المرمى : عبدالله الجدعاني .

خط الدفاع : فواز الصقور، ريناتو شافنيز، ياسين حمزة، عبدالله الزوري.

خط الوسط : وليد باخشوين، أنسليموا دي مورايس، التون جوزيه، كاريج قودوين، لويس جوستافو.

خط الهجوم : يوسف نياكاتى.