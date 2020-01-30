رياضة | ختام البطولة العربية للتايكوندو .. والعيون تترقب بطولة الفجيرة الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام البطولة العربية للتايكوندو .. والعيون تترقب بطولة الفجيرة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مساء أمس الأربعاء منافسات البطولة العربية للتايكواندو والتي استضافتها إمارة الفجيرة على مدار اليومين الماضيين بتنظيم من نادي الفجيرة للفنون القتالية وتحت اشراف اتحاد الامارات للتايكوندو في مجمع زايد الرياضي.

وشهدت البطولة مشاركة كبيرة تمثلت بـ ٧٥٠ يمثلون مشاك ومشاركة يمثلون ١٣ دولة عربية وهي ، مصر ، السعودية ، سوريا ، الأردن ، البحرين ، المغرب ، عُمان ، اليمن ، الكويت ، العراق ، تونس ، الجزائر إلى جانب الإمارات.

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وحظيت البطولة العربية بتنافسٍ كبير بين اللاعبين واللاعبات المشاركين ، حيث أقيمت في اليوم الأول منافسات الناشئين والناشئات والشباب فيما أقيمت اليوم منافسات الرجال والسيدات والشابات.

وتابع البطولة رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو ، السيد ادريس الهلالي ، والذي أشاد بدوره بالتنظيم العالي للبطولة العربية من قِبل نادي الفجيرة للفنون القتالية وحرص اللجنة التنظيمية على توفير كافة احتياجات الوفود المشاركة مؤكداً أيضاً على أهمية إقامة هذه البطولة في مواصلة سعي الاتحاد العربي بنشر رياضة التايكواندو على نطاق واسع عربياً.

يذكر أن الفجيرة تستعد الآن لاستضافة النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو والمصنفة من عيار النجمتين حيث ستنطلق يوم بعد غد الجمعة بمشاركة ٢٠٠٠ مُشارك من ٤٣ دولة وستستمر منافساتها حتى الثاني من فبراير الحالي.