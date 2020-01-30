رياضة | الأهلي يدرس الهلال بالفيديو قبل مواجهة السبت المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس الهلال بالفيديو قبل مواجهة السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر بدراسة فريق الهلال السوداني بالفيديو استعدادًا لمواجهته السبت المقبل بالسودان.

ويعقد المدرب السويسري جلسة مع جهازه المعاون لدراسة الفريق السوداني قبل بدء محاضراته الفنية مع اللاعبين.

وقام الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بتجهيز لقطات مجمعة من المباريات الخمس التي خاضها الهلال السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وذلك تحضيرا للمباراة.

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ومن المقرر أن يركز الجهاز الفني للفريق الأحمر مع اللاعبين خلال محاضراته على مواجهة الهلال الأخيرة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي لرصد نقاط القوة والضعف في الفريق السوداني.

وتطير بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر إلى السودان عصر اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

