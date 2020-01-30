رياضة | الأهلي يخوض مرانًا وحيدًا بالسودان قبل مواجهة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض مرانًا وحيدًا بالسودان قبل مواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض الفريق الأحمر لمران واحد فقط قبل مواجهة الهلال السوداني.

وتطير بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى السودان عصر اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه غدًا الجمعة على ملعب الجوهرة والذي سيحتضن مواجهة الفريق الأحمر أمام الهلال.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

