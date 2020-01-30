رياضة | نجم الأهلي يتلقى عرضين للرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يتلقى عرضين للرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضين من أندية الدوري المصري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخرج الظهير الأيسر للفريق الأحمر من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ولم يشارك في أي مباراة هذا الموسم.

ويفضل مدافع الأهلي الانتظار إلى الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي على أمل تلقيه عرضًا خليجيًا للرحيل عن القلعة الحمراء.

وأبدى نادي طلائع الجيش رغبته في التعاقد مع حسين السيد بجانب ناد أخر بسعى للحصول على خدمات اللاعب.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد منح الضوء الأخضر للاعب بالرحيل عن النادي لعدم حاجته إلى خدماته.