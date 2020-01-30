رياضة | عبد الحفيظ يكشف لفايلر الأجواء في السودان قبل موقعة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يكشف لفايلر الأجواء في السودان قبل موقعة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإجراء اتصالًا هاتفيًا بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر طمأنه خلاله بالأجواء في أم درمان قبل مواجهة الهلال السوداني.

وكان سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي المدير الإداري بالنادي قد توجه عصر أمس الأربعاء إلى السودان من أجل ترتيب كافة الأمور الخاصة ببعثة الأهلي كملاعب التدريب وفنادق الإقامة.

وأكد عبد الحفيظ للمدرب السويسري على أن الأمور مطمئنة وهادئة في السودان قبل موقعة السبت المقبل.

وتطير بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر إلى السودان عصر اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

