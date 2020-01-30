رياضة | ميسي وجريزمان يقودان تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي وجريزمان يقودان تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة مواجهة جديدة في كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الخميس، عندما يستقبل نظيره فريق ليجانيس، في المباراة التي تلعب بينهما لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة الكأس.

واستقر كيكي سيتين المدير الفني للفريق الكاتالوني على التشكيل الذي سيلعب به مواجهة الليلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيخوض مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – فيربو.

الوسط: راكيتيتش – دي يونج – فيدال.

الهجوم: فاتي – جريزمان – ميسي.