رياضة | ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس

استقر كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، على التشكيل الذي من المقرر أن يخوض به مواجهته أمام ليجانيس، مساء اليوم الخميس، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز اليوم، لاستعادة الثقة، بعد السقوط الأخير للفريق أمام فالنسيا بهدفين دون رد في الليجا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيخوض مباراة اليوم بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: شتيجن. الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – فيربو.

Advertisements