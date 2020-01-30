الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يقود تشكيل المتوقع أمام ليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، على التشكيل الذي من المقرر أن يخوض به مواجهته أمام ليجانيس، مساء اليوم الخميس، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

 ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز اليوم، لاستعادة الثقة، بعد السقوط الأخير للفريق أمام فالنسيا بهدفين دون رد في الليجا. 

 ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيخوض مباراة اليوم بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: شتيجن. الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – فيربو.

Advertisements

الوسط: راكيتيتش – دي يونج – فيدال. الهجوم: فاتي – جريزمان – ميسي.  

ولم يعلن كيكي سيتين، حتى الآن عن قائمة الفريق الكتالوني الخاصة بالمواجهة.

 وسبق أن التقى برشلونة مع ليجانيس مرة واحدة فقط هذا الموسم خلال الدور الأول من الليجا، وحقق البارسا الفوز في المباراة بنتيجة 2-1.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا