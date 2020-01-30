رياضة | زيدان: سعيد بالفوز على سرقسطة وكروس نموذج رائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: سعيد بالفوز على سرقسطة وكروس نموذج رائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه أمس على ريال سرقسطة بأربعة أهداف نظيفة في كأس ملك إسبانيا.

وقال زيدان :"أنا سعيد جدًا ، لقد قدمنا ​​مباراة بجدية كبيرة جدًا ، لقد كان ملعب معقد أمام خصم يلعب بشكل جيد جدًا".

وأضاف :"الشيء الجيد بالنسبة لي هو الفريق، ما يفعله الجميع هو من أجل الفريق".

وتابع :"لقد قدمنا مباراة جيدة جدًا بكل الطرق، تسجيل أربعة أهداف هُنا ليس بالأمر السهل".

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وأشار :"توني كروس هو نموذج جيد جدًا، ولكن يجب الإشارة إلى أنه عمل الفريق بأكمله".

وأوضح :"دائمًا يتم إنتقادنا بسبب عدم التسجيل الاهداف ودائمًا يقولون أنه هناك ما ينقصنا لكن اليوم سجلنا أربع أهداف".

وأردف :"لم نفز بأي شيء ، نريد الاستمرار بما نفعله".