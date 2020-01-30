رياضة | محمد صلاح "تخصص تألق" أمام وست هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح "تخصص تألق" أمام وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز على فريق وست هام، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم بينهما، ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة ليفربول ووست هام، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن عشر.

ملخص مباراة ليفربول ووست هام

افتتح التسجيل محمد صلاح لمصلحة ليفربول في الدقيقة 35 من الشوط الأول من ركلة جزاء، حصل عليها اللاعب ديفوك أوريجي.

ثم أضاف تشامبرلين الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد تمريرة رائعة من الفرعون المصري محمد صلاح.

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سجل مميز لصلاح أمام وست هام

خاض الدولي المصري محمد صلاح، خمس مباريات أمام وست هام، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن صلاح من تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين أخرين.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.