رياضة | الأزمة مستمرة.. تصريح جديد ناري من الزمالك بشأن موقعة السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزمة مستمرة.. تصريح جديد ناري من الزمالك بشأن موقعة السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن موقف فريقه من خوض مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الترجي التونسي 14 فبراير المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وأكد نجل رئيس الزمالك، أن إدارة الفريق لاتزال متمسكة بقرارها في رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي.

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وأكمل منصور: "هناك تهديات بالقتل للاعبين ومجلس الإدارة، بالتأكيد هناك استعدادت خاصة، ولكن هذا الموضوع يجب أن يصل للاتحادين الإفريقي والآسيوي".

وواصل: "الزمالك نادي كبير وعندما يصل له تهديدات مباشر بالقتل ليس بالموضوع السهل، الامر ليس سياسيًا فقط ولكن يتعلق بأمان البعثة".

وتابع: "نأخذ الخطوات القانونية ونضع في حساباتنا إذا تعرضنا لعقوبة، وسنرسل للكاف أن البعثة وأمانها أهم بالنسبة لنا وسنرى ونبحث الحلول".