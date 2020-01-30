شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام ديربي مانشستر: نهائي ثالث على التوالي.. وفوز معنوي للشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ نادي مانشستر سيتي النهائي الثالث له على التوالي، والنهائي الثامن له في تاريخه من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك على الرغم من خسارته على ملعبه بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب للدور نصف النهائي، ضد مانشستر يونايتد.

ولعبت أفضلية نتيجة الذهاب (الفوز 3-1) دورًا رئيسيًا في وصول حامل لقب المسابقة الذي توج بها في أخر نسختين، وأصبح ثالث فريق في تاريخ المسابقة يصل لثلاث نهائيات على التوالي بعد نوتينجهام فورست (الفترة بين 1978 و1980) وليفربول (الفترة بين 1981 و1984).

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا معنويًا بفضل هدف الصربي نيمانيا ماتيتش، الذي تعرض للطرد قبل نهاية المباراة بربع ساعة تقريبًا، ليصبح أول لاعب يسجل ويطرد في نفس المباراة من جانب مانشستر يونايتد، منذ واين روني ضد ويست هام يونايتد في سبتمبر 2014.

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وتلقى حامل لقب المسابقة أول هزيمة له في بطولات الكأس المحلية الإنجليزية (كأس الاتحاد أو كأس رابطة المحترفين) منذ خسارته بنتيجة 1-0 ضد ويجان أتلتيك في نسخة عام 2018 من كأس الاتحاد، لتنتهي سلسلة من 19 مباراة متتالية لمانشستر سيتي في بطولات الكؤوس المحلية دون أي هزيمة.

وتعرض مانشستر سيتي للخسارة التاسعة على ملعبهم في مختلف البطولات خلال ولاية المدرب بيب جوارديولا (بداية من أغسطس 2016)، لكن ثلث هذا العدد (3) كان على يد الجار والغريم، مانشستر يونايتد.

وأصبح أولي جونار سولشاير هو ثالث مدرب يهزم بيب جوارديولا في معقل فريقه مرتين، خلال مسيرة المدرب الإسباني (بعد يورجن كلوب وجوزيه مورينيو).

وفاز مانشستر يونايتد في مناسبتين متتاليتين على ملعب الاتحاد للمرة الأولى منذ الفترة بين نوفمبر 1993 ونوفمبر 2000 عندما حقق وقتها الشياطين الحمر الفوز بالديربي في معقل جارهم في 4 مناسبات متتالية.