شكرا لقرائتكم الأهلي يسابق الزمن لإعارة مارسيلو قبل انتهاء الميركاتو الشتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد مسئولو الأهلي ان هناك ناديين محليين دخلا في مفاوضات مؤخرا لضم مارسيلو الا ان تأخير حسم الصفقة جاء بعد ابداء احد الأندية الخليجية رغبة في ضمه، وهو الأمر الذي يفضله اللاعب حتي هذه اللحظة ويعد الخيار الأول بالنسبة له.
وخرج حسين السيد من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حيث لا يشارك مع الأهلى منذ تولى فايلر المسئولية الفنية فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة فى ظل ابتعاده التام عن المباريات.
كانت هناك ازمة بين اللاعب ومسئولي الأهلى فى بداية الموسم خلال فترة الانتقالات لاصيفية حيث كان اللاعب يرفض الخروج على سبيل الاعارة ويطلب الرحيل النهائى حال ما اذا كانت هناك رغبة في عدم الإبقاء عليه وهو ما رفضته إدارة النادى الأحمر التى كانت تخشي انتقال مارسيلو للزمالك ويتألق مما يجعل البعض إلقاء اللوم عليها .
ويطير فريق الكرة بالأهلي اليوم للسودان بعد ان يخوض الفريق مران صباحي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها مساء السبت في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، ويخوض الأهلي مران وحيد في السودان غدا الجمعة في الوقت الذي وفرت السفارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية السودانية تامين عالي المستوي للبعثة الحمراء حيث يختار فايلر عقب المران القائمة التى ستغادر القاهرة الى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة فى مباراة الهلال .
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