شكرا لقرائتكم عمر جابر يحتفل بعيد ميلاده الـ28 قبل الرحيل عن بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق عمر جابر مع نادي الزمالك لقب الدوري مرة واحدة في موسم 2014-2015 بالإضافة لكأس مصر ثلاثة مرات مواسم 2013، 2014، 2015.
عمر جابر، لعب في جميع المراكز، داخل الملعب منذ أن كان فى الناشئين ، حيث بدأ في مركز المساك ثم الظهير الأيمن ، والأيسر ولاعب الوسط المدافع، وصانع الألعاب وكان قائدا لكل الفرق الى تدرج فيها حتى أصبح قائدا أيضا للفريق الأول ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.
خرج عمر جابر للإحتراف الخارجي بعدما أعلن نادي بازل السويسري في مايو 2016 التعاقد مع عمر جابر لمدة 4 مواسم مقابل مليون و650 ألف يورو لنادي الزمالك بجانب 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا.
ثم انتقل على سبيل الإعارة الي فريق لوس انجلوس من بازل في يوم 9 اغسطس 2017 ولكنه لم يلعب في البداية نظرا للاصابة لمدة أكثر من ثلاثة شهور ويعود اللاعب في نهاية عام 2018 لنادي بازل، قدرت الصفقة 700الف يورو لنادي بازل .
ثم عاد مرة أخري الى الدوري المصري الممتاز عن طريق نادي بيراميدز في يوليو 2018 لمدة 4 سنوات، بعدما فعل بند شرائه من بازل السويسرى مقابل 2 مليون دولار.
مسئولى الزمالك فتحوا منذ فترة خط الاتصال المباشر مع عمر جابر، لتتسارع المفاوضات المباشرة بين الطرفين فى الساعات الأخيرة، بعد مرونة اللاعب فى التفاوض، وترحيبه الشديد بالعودة إلى بيته.
وشهدت الساعات الأخيرة اتفاق نهائى بين مسئولى التعاقدات بالقلعة البيضاء، وعمر جابر، على عودة اللاعب مرة أخرى للزمالك فى الصيف المقبل، بعد انتهاء الموسم المحلى للاعب مع بيراميدز.
وجاء اتفاق مسئولى الزمالك مع اللاعب على أن يعود فى الصيف المقبل وليس فى ميركاتو الشتاء الجارى، نظرا لعدم وجود أماكن لاستبداله بقائمة بيراميدز، وهو ما يضع الفريق السماوى فى أزمة استكمال الموسم المحلى والقارى دون تعويض غياب لاعب مؤثر بحجم عمر جابر، وهو الأمر الذى يكشف بين سطوره تفاوض مسئولى الزمالك المباشر مع بيراميدز، ومرونة مسئولى الأخير فى بيع لاعبه للقلعة البيضاء.
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