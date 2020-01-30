شكرا لقرائتكم 4 سيارات شرطة وقوات خاصة مسلحة لتأمين بعثة الأهلى فى السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتطير بعثة الاهلي عصر اليوم الخميس للسودان برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي لمواجهة الهلال في التاسعة من مساء بعد غداً السبت على ملعب أم درمان ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والتى يحتاج الاهلي للفوز أو التعادل فيها من أجل التأهل لدور الثمانية.

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وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب من جانب، والسفير حسام عيسى من جانب آخر، بهدف توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي ، وأكد السفير المصري إيجابية اجتماعاته مع المسؤولين في وزارة الداخلية السودانية، وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذي يضمن سلامة بعثة الأهلي، بينما أكد الدكتور أشرف صبحي إجراءه اتصالات عديدة في هذا الاتجاه، وقيام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق الكامل مع الاتحاد الإفريقي بخصوص هذا الأمر، مُشيرًا إلى ثقته الكبيرة في الأشقاء في السودان وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، التي هي أكبر من مباراة كرة قدم.

وأعلن السفير حسام عيسي أن بعثة الاهلي ستحظى بأهتمام وتأمين على أعلى مستوى خلال فترة تواجده بالسودان ، موضحاً أنه عقد عدة جلسات مع المسئولين في عدة أجهزة أمنية سودانية لبحث ترتيبات التأمين وأكدوا له أن البعثة ستكون في حماية الشرطة منذ وصولها مساء اليوم وحتى مُغادرتها أرض السودان، فيما سلّطت الصحافة السودانية الضوء على احتجاز مشجع الهلال الذى نشر مقطع فيديو يهدد فيه الأهلى وجماهيره .