شكرا لقرائتكم أحمد الكأس مديراً فنياً لأبو قير للأسمدة خلفاً لعلاء نوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويحتل أبو قير للأسمدة المركز العاشر بالمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى برصيد 14 نقطة ، بعد تحقيق نقطة وحيدة بعد أول مباراتين فى الدور الثانى للمسابقة حيث خسر لقاء الجولة الثانية عشر أمام الرجاء المطروحى ، ثم تعادل على ملعبه أمام المنصورة سلبيا وهو ما دفع علاء نوح للإعتذار .

وفى تصريح مقتضب أكد علاء نوح أنه فضل الإعتذار عقب لقاء المنصورة مباشرة لرفع الحرج عن مجلس الإدارة خاصة وأنه فعل كل شئ خلال فترة تواجده مع الفريق وأن جميع المباريات التى خاضها كانت بنفس مستوى لقاء الإنتاج الحربى بدور الـ32 لكأس مصر والتى حقق فيها فريقه المفاجأة وفاز بركلات الترجيح وتأهل لدور الـ16 للبطولة ، إلا أن اللاعبين يواجههم أيضا سوء حظ فى إحراز الأهداف لذا فإنه فضل الرحيل لمنح الفرصة للإدارة فى التعاقد مع مدير فنى جديد .

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ويرتبط أحمد الكأس المدير الفنى الجديد لأبوقير للأسمدة بذكريات جميلة مع اللاعبين ومجلس الإدارة والجماهير من العام الماضى عندما كان الفريق قريبا من الصعود لدورى الأضواء بعد منافسة شرسة مع طنطا حتى الأسابيع الأخيرة التى حقق فيها أبناء السيد البدوى حلم العودة للأضواء .

يذكر أن أحمد الكأس قاد الأوليمبى السكندرى فى بداية الموسم إلا أن تجربته لم يكتب لها النجاح بعد دخول الفريق فى دوامة من الهزائم المتتالية وأدت لتواجده فى المركز العاشر بجدول الترتيب مما دفعه للرحيل وتعاقد مجلس الإدارة مع كيتا احد أبناء النادى والذى نجح فى تحقيق الفوز على فاركو متصدر المجموعة الجولة الماضية بثلاثة نظيفة .