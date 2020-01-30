شكرا لقرائتكم إنبى يضم "ميسى" ليبيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادى إنبى فى الحصول على توقيع تونيا دى ليو لاعب منتخب ليبيريا الأول ونادى سلامينا القبرصى فى صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع النادى القبرصى منذ يومين .

ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى نادى انبى امس فى قبرص لمدة موسمين ونصف وتم قيده فى اتحاد الكرة انتظارا لوصول البطاقة الدولية تمهيدا لقدوم اللاعب القاهرة والانضمام لتدريبات الفريق البترولى .

ويعتبر تونيا - 27 سنة - من افضل اللاعبين فى منتخب ليبيريا ويتميز بالسرعة والمهارة العالية ويشغل مركز الجناح حيث يجيد اللعب بقدميه اليمنى واليسارى ويطلق عليه لقب ميسى ليبيريا حيث شارك اللاعب فى 15 مباراة دولية آخرهم امام سيراليون وقاد منتخب بلاده للوصول إلى مرحلة المجموعات فى تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا .

بدأ اللاعب مسيرته فى الدورى التركى مع نادى انقرة كودجو وانتقل إلى عدة أندية تركية منها دينزلى سبورت وانقرة سبورت واخيرا نادى سلامينا القبرصى.