شكرا لقرائتكم راعى ملابس المنتخب تشترط الألقاب لدفع مبالغ مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت شركة الملابس الألمانية التي سترعي ملابس المنتخب الوطني، منح اتحاد الكرة مبالغ مالية بشكل سنوي كما كان الحال في السنوات الماضية ، واكتفت الشركة بتزويد الجبلاية بشحنات الملابس الخاصة بجميع المنتخبات علي مختلف الأعمار السنية.

وأجرى وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي لجنة إدارة الاتحاد ومحمد زاهر مدير التسويق بالاتحاد جولة من المفاوضات مع الشركة بألمانيا .. ويأتي التفاوض من أجل التوصل إلى كافة بنود العقد بين الطرفين بما يتفق ومكانة المنتخبات الوطنية المصرية ، حيث طلب الاتحاد زيادة بعض البنود على مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد والشركة منذ ما يزيد عن العام.

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وأخطر مسئولو الشركة الألمانية وفد اتحاد الكرة بان جميع الشركات لم تعد تزود الاتحادات الرياضية بمبالغ مالية وانه سيتم الاكتفاء بصرف مكافات مالية في حالة تحقيق بطولة امّم افريقيا ٢٠٢١ او التاهل لكاس العالم ٢٠٢٢ وكذلك في حالة تحقيق ميدالية أولمبية بالنسبة للمنتخب الاولمبي في طوكيو ٢٠٢٠.

واتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع شركة الملابس الجديدة على الإعلان عن الشكل الجديد لملابس المنتخبات الوطنية لكرة القدم في شهر سبتمبر من العام الحالي .

ويمتد الاتفاق إلى كافة المنتخبات الوطنية للمراحل السنية المختلفة والصالات والشاطئية والنسائية ، فيما سيتم تخصيص مادة وشكل يتناسب مع المنتخب الأوليمبي المتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بما يتفق ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية.. كما تم الاتفاق على تفاصيل الطلبيات المطلوبة ومواعيد تسليمها لتغطية احتياجات المنتخبات خلال الفترة المقبلة.